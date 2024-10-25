Собянин: Москва не испытывает недостатка в инвесторах

Российская столица не испытывает недостатка в инвесторах. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.По словам градоначальника, желающих вкладываться в столичные предприятия сейчас столько, что город имеет возможность выбирать.
