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Родители, усыновившие детей, получат право на социальный отпуск

Кабинет министров одобрил законопроект, предусматривающий введение дополнительных социальных отпусков для родителей, которые находятся в процессе усыновления, усыновили ребенка или приняли ребенка в Службу опеки и попечительства в свою семью.

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