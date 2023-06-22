Родители, усыновившие детей, получат право на социальный отпуск

Кабинет министров одобрил законопроект, предусматривающий введение дополнительных социальных отпусков для родителей, которые находятся в процессе усыновления, усыновили ребенка или приняли ребенка в Службу опеки и попечительства в свою семью.
Кабинет министров одобрил законопроект, предусматривающий введение дополнительных социальных отпусков для родителей, которые находятся в процессе усыновления, усыновили ребенка или приняли ребенка в Службу опеки и попечительства в свою семью.
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