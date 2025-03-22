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Царьград

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"А можно в Россию с украинским паспортом?": Новый поворот в истории с искалеченной в Дубае моделью

"А можно в Россию с украинским паспортом?": Новый поворот в истории с искалеченной в Дубае моделью

Новый поворот в истории с искалеченной в Дубае моделью одновременно удивил и насторожил. "А можно в Россию с украинским паспортом?", - задавалась вопросом в одном из постов Мария Ковальчук.

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Комментарии
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Игорь Васиков
С паспортом можно, с нацистской душенкой - нет.
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19 час.
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