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Брак с балериной обернулся побоями: тяжелая судьба Кузнечика из фильма В бой идут одни старики

Брак с балериной обернулся побоями: тяжелая судьба Кузнечика из фильма В бой идут одни старики

Актер Сергей Иванов, прославившийся ролью лейтенанта Александрова по прозвищу Кузнечик в картине «В бой идут одни старики», пережил тяжелейший брак с балериной Валентиной Недоступ, сопровождавшийся домашним насилием, прежде чем обрел семейное счастье.

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