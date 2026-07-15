Брак с балериной обернулся побоями: тяжелая судьба Кузнечика из фильма В бой идут одни старики

Актер Сергей Иванов, прославившийся ролью лейтенанта Александрова по прозвищу Кузнечик в картине «В бой идут одни старики», пережил тяжелейший брак с балериной Валентиной Недоступ, сопровождавшийся домашним насилием, прежде чем обрел семейное счастье.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии