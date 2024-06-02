Александар Петрович: «Бруно Кабокло должен прибыть в сборную Бразилии после завершения выступления в чемпионате Сербии»

«Касательно эпизода с Кабокло и «Партизаном» могу сказать только, что он и Яго дос Сантос должны прибыть в расположение сборной после завершения выступления в чемпионате Сербии», – рассказал хорватский тренер сборной Бразилии.
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