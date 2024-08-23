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Врач рассказал, для кого нахождение на солнце может быть опасным

Врач рассказал, для кого нахождение на солнце может быть опасным

Ультрафиолетовое излучение оказывает сильное воздействие на клетки кожи.Врач-патологоанатом, кандидат медицинских наук, директор департамента патоморфологии и клинической цитологии лаборатории «Лабквест» Дмитрий Буланов рассказал, что длительное пребывание на солнце может быть опасно для некоторых людей из-за повышенного риска развития меланомы — агрессивного типа рака кожи.

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