Врач рассказал, для кого нахождение на солнце может быть опасным

Ультрафиолетовое излучение оказывает сильное воздействие на клетки кожи.Врач-патологоанатом, кандидат медицинских наук, директор департамента патоморфологии и клинической цитологии лаборатории «Лабквест» Дмитрий Буланов рассказал, что длительное пребывание на солнце может быть опасно для некоторых людей из-за повышенного риска развития меланомы — агрессивного типа рака кожи.
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