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Военно-политическое обозрение

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Белорусский БАК "Буревестник". Подробности

Белорусский БАК "Буревестник". Подробности

Как мы писали ранее, российская сторона проявляет интерес к белорусскому БАК "Буревестник". В продолжение данной темы мы подготовили подробный разбор данного беспилотника, его вооружения и боевых возможностей.

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