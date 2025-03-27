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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

Возвращение к истокам: F******k запустил лента только с публикациями друзей, без...

Возвращение к истокам: F******k запустил лента только с публикациями друзей, без...

Возвращение к истокам: F******k запустил лента только с публикациями друзей, без алгоритмического мусораСоциальная сеть F******k получила обновлённую вкладку «Друзья» (Friends), которая представляет собой ленту новостей, составленную лишь из историй, видео Reels и публикаций друзей пользователя.

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