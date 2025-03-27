Возвращение к истокам: F******k запустил лента только с публикациями друзей, без алгоритмического мусораСоциальная сеть F******k получила обновлённую вкладку «Друзья» (Friends), которая представляет собой ленту новостей, составленную лишь из историй, видео Reels и публикаций друзей пользователя.