@ Allison Robbert/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press Tекст: Дмитрий Бавырин «Похищение Гренландии», задуманное Дональдом Трампом, может стать гибельным и для Республиканской партии, которую он представляет, и для глобальной американской империи, чьей главной силой является НАТО.
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