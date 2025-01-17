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Трамп сделал России и Китаю роскошный подарок

Трамп сделал России и Китаю роскошный подарок

@ Allison Robbert/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press Tекст: Дмитрий Бавырин «Похищение Гренландии», задуманное Дональдом Трампом, может стать гибельным и для Республиканской партии, которую он представляет, и для глобальной американской империи, чьей главной силой является НАТО.

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