Внебрачный ребенок и любовница: что довело Кейт Миддлтон до побега из дворца

Эта история может бесповоротно погубить репутацию будущего короля Британии. Принца Уильяма снова обвинили в измене жене LEGION-MEDIAТрехмесячное затворничество после перенесенной ей таинственной операции, на протяжении которого супругу наследника престола не видел никто из посторонних, может дорогой обойтись всей британской королевской семье.