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Внебрачный ребенок и любовница: что довело Кейт Миддлтон до побега из дворца

Внебрачный ребенок и любовница: что довело Кейт Миддлтон до побега из дворца

Эта история может бесповоротно погубить репутацию будущего короля Британии. Принца Уильяма снова обвинили в измене жене LEGION-MEDIAТрехмесячное затворничество после перенесенной ей таинственной операции, на протяжении которого супругу наследника престола не видел никто из посторонних, может дорогой обойтись всей британской королевской семье.

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