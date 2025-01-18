Петр Мухин: «Чтобы по-настоящему получить особую благодать, необходимо прежде всего желание человека обратиться к Богу»

В эфире «Радиоклуба на Карповке» своими мыслями о важности праздника для россиян поделился настоятель Воскресенского Смольного собора В преддверии одного из главных православных праздников по всей стране открываются купели.
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