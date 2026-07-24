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Царьград

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Угроза БПЛА объявлена в половине районов Краснодарского края

Угроза БПЛА объявлена в половине районов Краснодарского края

В пятницу угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) была объявлена почти в половине муниципальных образований Краснодарского края.

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