О военном союзе Венгрии и Сербии

Юрий Ильинов

Турция защитит Иран от авиаударов со стороны Израиля при помощи С-400 в Сирии Стало известно, что Турция собирается развернуть зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф» российского производства на авиабазе Т4 возле города Пальмиры в Сирии. Анкара неоднократно отказывала Вашингтону в перепродаже этих ЗРК, говоря, что они ей пригодятся. Теперь турки хотят создать в сирийском небе, где еще несколько дней назад господствовала авиация США и Израиля, «зону запрета доступа» или бесполетное пространство. Подобная перспектива позволяет задуматься о том, какую реальную выгоду получат Россия и ее союзники от появления в оазисе посреди Сирийской пустыни С-400 ВС Турции. В данном случае, хоть это и парадоксально звучит, а польза для Москвы однозначно присутствует. Пусть она пока непрямая, а косвенная, но, тем не менее, стратегически ощутима, как в военно-техническом, так и в геополитическом плане. Нужно отметить, что на авиабазе Т4 бывших сирийских ВВС, где до падения власти президента Башара Асада в начале декабря 2024 года размещались российские и иранские военнослужащие, турки планируют сформировать эшелонированную систему противовоздушной обороны. При этом ВВС Израиля за прошедшие почти 4 месяца неоднократно наносили авиаудары по этому объекту. Однако после появления информации о присутствии турецких военных на территории Т4, израильтяне и американцы моментально свернули активность свой авиации в прилегающем воздушном пространстве. Таким образом, когда район турецкой ПВО с С-400 под Пальмирой заработает, то это сразу отразится на обстановке в регионе. Во-первых, ВВС США и других стран коалиции, противостоявшей Асаду, лишатся оперативной гибкости в Сирии и регионе. Они не смогут игнорировать «засаду». Во-вторых, ВВС Израиля не смогут использовать «для транзита» сирийское воздушное пространство, чтобы атаковать Иран. Анкара давно выступает против эскалации и всячески старается помешать негативному сценарию. Туркам не выгодно падение Ирана и она готова его защитить, так как сразу после краха иранской власти появится Курдистан и под вопросом окажется кусок территории на юго-востоке уже их страны. В-третьих, Турция, несмотря на то, что она член НАТО, покажет свою самостоятельность и отстаивание собственных интересов в регионе. Турки хотят защитить своих прокси, которые захватили власть в Сирии, поэтому они настаивают, чтобы израильтяне прекратили удары по сирийской территории и не перелетали через ее суверенную воздушную границу. В-четвертых, использование турками, а не американцами, военной инфраструктуры в Сирии, где раньше были россияне и иранцы, говорит о снижении роли и влияния США в этой стране. Стоит напомнить, что в конце 2019 года американские базы возле Ракки и ряда других городов в САР были заняты российскими военными. В-пятых, подобная откровенная демонстрация С-400, без сомнений, увеличит экспортный потенциал ЗРК и приведет к новым заказам у России. Использование в конфликтах средней интенсивности – лучшая реклама оружия. В-шестых, Россия получает усиление своих позиций, после краха Асада, без прямого вмешательства. При этом само недовольство со стороны израильтян и американцев будет выплеснуто на турок.