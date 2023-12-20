Аналитики выяснили, что офисные клерки начинают работать хуже с трех часов дня

«Белые воротнички» отметили, что идеальное время для работы — около четырех часов в сутки.Аналитики выяснили, что офисные работники, которые перестают работать в конце рабочего дня, показывают на 20% более высокую производительность, чем те, кто перерабатывает.
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