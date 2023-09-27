Андрей Фурсов: сколько продлится хаос? Рекомендую думающим.

Сергей Дмитриев

... Меня же заедает текущая идеология в РФ в виде лоскутного одеяла из разных тряпок, что были под рукой. Надо указывать пальцем на коммунистичные ростки в капитализме(по КМ), особенно в его цитадели США. Второе пришествие христианства в РФ тоже напрягает "в наш век промеж планет" и интернеТ. ИмХо.