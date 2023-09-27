Дипломатическая схватка России и Запада вокруг гарантий безопасности - это многослойный пирог. Речь идёт о выработке новых правил игры в условиях, когда США не являются стопроцентным гегемоном.
Андрей Фурсов: сколько продлится хаос? Рекомендую думающим.
Комментарии
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Сергей Дмитриев
... Меня же заедает текущая идеология в РФ в виде лоскутного одеяла из разных тряпок, что были под рукой. Надо указывать пальцем на коммунистичные ростки в капитализме(по КМ), особенно в его цитадели США. Второе пришествие христианства в РФ тоже напрягает "в наш век промеж планет" и интернеТ. ИмХо.
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16 час.
Владимир Алтайцев
очень умная статья, заставляет думать.
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2 час.
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