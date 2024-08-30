"Россию перестали бояться": После атаки на Белгород США поставят нам ультиматум?

Можете представить, чтобы Мексика выстрелила по Техасу, который, кстати, когда-то был мексиканским? Если бы такое случилось, то на следующее утро "центры принятия решений" в Мехико оказались бы на дне глубокой воронки от мощного прилёта.
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