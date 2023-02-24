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Как Китай расценивает враждебные учения США в Южной Корее?

Как Китай расценивает враждебные учения США в Южной Корее?

В Китае предупредили, что если Вашингтон не изменит свое отношение и не откажется от развертывания стратегических средств в Южной Корее, а также не прекратит там все враждебные учения, то это будет расцениваться как объявление войны со стороны США.

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