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Норкин вступился за работяг: Хватило семи слов, чтобы осадить эксперта за колкость

Норкин вступился за работяг: Хватило семи слов, чтобы осадить эксперта за колкость

Телеведущий Андрей Норкин вступился за работяг. Он лаконично ответил стереотипно мыслящему гостю в студии.

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Павел Родионович Гаврилов
Надо Виктора Жопезовича поставить на место.Уж слишком он высокомерин.Он тяжелее языка во рту и ручки в руках не имел.А вообще таких надо воспитывать жестко.
Сергей Акшенцев
Накосячил в стойло, жди решения суда как все простые граждане, а это мы олевичу ответ; лучше напиться чем нюхать всякую непотребность и после этого подлизывать у себе подобных..
Людмила Старкова
БЛОГЕРЫ,СОДЕРЖАНКИ,ПРОСТИТУТКИ-СОПРОВОДИЛОВКИ(((( ДОЖИЛИ(((.......
Виктор Бегеба
Вы правы - блядство процветает .

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