Норкин вступился за работяг: Хватило семи слов, чтобы осадить эксперта за колкость

Сергей ЕПолитикаНоркин вступился за работяг: Хватило семи слов, чтобы осадить эксперта за колкость Телеведущий Андрей Норкин вступился за работяг. Он лаконично ответил стереотипно мыслящему гостю в студии.Вернуться к статье43НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьПавел Родионович ГавриловНадо Виктора Жопезовича поставить на место.Уж слишком он высокомерин.Он тяжелее языка во рту и ручки в руках не имел.А вообще таких надо воспитывать жестко.Сергей АкшенцевНакосячил в стойло, жди решения суда как все простые граждане, а это мы олевичу ответ; лучше напиться чем нюхать всякую непотребность и после этого подлизывать у себе подобных..ЛСЛюдмила СтарковаБЛОГЕРЫ,СОДЕРЖАНКИ,ПРОСТИТУТКИ-СОПРОВОДИЛОВКИ(((( ДОЖИЛИ(((.......Виктор БегебаВы правы - блядство процветает .Комментировать
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