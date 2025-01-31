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Чемпион лиги пощечин Вася Пельмень рассказал о желании встретиться с Криштиану Роналду

Чемпион лиги пощечин Вася Пельмень рассказал о желании встретиться с Криштиану Роналду

Чемпион лиги пощечин Power Slap Василий Комоцкий (Пельмень) рассказал о желании встретиться с нападающим «Аль-Насра» Криштиану Роналду,Чемпион лиги пощечин Power Slap Василий Комоцкий (Пельмень) рассказал о желании встретиться с нападающим «Аль-Насра» Криштиану Роналду, как это сделал непобежденный российский боец ММА Шарабутдин «Шара Буллет» Магомедов«Не знаю почему, счастлив был, все наплывало.

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