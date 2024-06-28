Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Власти решили бороться с разводами в России увеличением пошлины в восемь раз

Власти решили бороться с разводами в России увеличением пошлины в восемь раз

Avia.pro - СМИ Итак, дорогие читатели, приготовьтесь к новому витку в борьбе за семейные ценности в России! Власти, видимо, решили, что если не могут улучшить жизнь граждан, то хотя бы сделают развестись дороже.

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