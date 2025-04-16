Врач Арзамасцев: пищевая кома появляется из-за избыточного разового питания

Врач-диетолог, гастроэнтеролог и нутрициолог Евгений Арзамасцев рассказал, что пищеварительная кома» — это состояние, знакомое многим: после плотной трапезы возникает сильное желание прилечь, снижается работоспособность, появляется вялость.
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