Боец MMA Минеев: моя военная служба закончится только после СВО

Боец смешанных единоборств (MMA) Владимир Минеев заявил в социальных сетях, что его военная служба закончится только после СВО, несмотря на то, что он получил статус депутата Народного совета Донецкой народной республики.
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