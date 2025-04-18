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Позаимствовали у ВСУ: российские дроны начали разбрасывать шипы-ловушки для украинской колёсной техники

Позаимствовали у ВСУ: российские дроны начали разбрасывать шипы-ловушки для украинской колёсной техники

Дроны в зоне СВО выполняют всё более расширенные функции. Если в начале конфликта в 2022 году беспилотники применялись в большинстве случаев для разведки, то теперь они стали одним из самых эффективных средств для уничтожения живой силы, техники и даже укреплённых сооружений противника.

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