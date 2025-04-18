Позаимствовали у ВСУ: российские дроны начали разбрасывать шипы-ловушки для украинской колёсной техники

Дроны в зоне СВО выполняют всё более расширенные функции. Если в начале конфликта в 2022 году беспилотники применялись в большинстве случаев для разведки, то теперь они стали одним из самых эффективных средств для уничтожения живой силы, техники и даже укреплённых сооружений противника.