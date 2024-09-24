В США готовят к выпуску летающий автомобиль

Alef Aeronautics из Калифорнии готовит запуск серийного производства своей летающей машины Model A. Компания утверждает, что уже собрала 3200 предзаказов на Model A, стоимость которой, предположительно, составит около 300 тысяч долларов.
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