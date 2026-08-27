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Голос вместо друга: как снимали последние выпуски «Городка» с Ильей Олейниковым

Голос вместо друга: как снимали последние выпуски «Городка» с Ильей Олейниковым

В октябре 2012-го зрители смотрели 284-й выпуск «Городка» и не догадывались, что он последний. Илья Олейников в это время уже был смертельно болен, но болезнь оставалась за кадром.

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