"Не запускать никого": Министр из Татарстана выступил против возвращения западных компаний

лл лина любимцева В Росси все наоборот. Вот у нас россиян увольняли, и нанимали мигрантов. А кто из предпринимателей отказывался следовать этим указаниям, местные власти начинали их чмырить. Проверками, актами, штрафами, вплоть до закрытия... пока не сдадутся...

Анастасия Гончарова Молодец,правильно сказал! нах нужны эти западенские компании, всё изготавливать и добывать должна только Россия сама и в единственном числе!!!..