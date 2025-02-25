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"Не запускать никого": Министр из Татарстана выступил против возвращения западных компаний

"Не запускать никого": Министр из Татарстана выступил против возвращения западных компаний

Царьград Фото: Царьград Министр из Татарстана выступил против возвращения западных компаний на русский рынок: "Не запускать никого".

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Комментарии
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лл
лина любимцева
В Росси все наоборот. Вот у нас россиян увольняли, и нанимали мигрантов. А кто из предпринимателей отказывался следовать этим указаниям, местные власти начинали их чмырить. Проверками, актами, штрафами, вплоть до закрытия... пока не сдадутся...
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8 час.
Анастасия Гончарова
Молодец,правильно сказал! нах нужны эти западенские компании, всё   изготавливать и добывать должна только Россия сама и в единственном числе!!!..
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8 час.
YYYYYYY XXXXXXX
Верно, пошли они нах, у нас было и должно быть сейчас все свое
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4 час.
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