Нижегородцы 40 тысяч раз воспользовались мерами поддержки кадрового центра

Нижегородский кадровый центр «Работа России» поделился итогами работы с начала 2026 года. По состоянию на конец августа жители региона уже 43 тысячи раз воспользовались мерами поддержки.
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