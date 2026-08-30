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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тони Паркер о «Сперс» Виктора Вембаньямы: «Их победа в чемпионате – это лишь вопрос времени»

Член Зала славы Тони Паркер уверен, что Виктору Вембаньяме удастся привести « Сан-Антонио » к титулу.

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