США объявили сбор комментариев по обязательствам России в ВТО

Аппарат представителя США собирает комментарии по выполнению Россией обязательств в ВТО. До 1 октября принимаются мнения по торговле и инвестициям.
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