Популярный кроссовер обновили – таких сервисов нет ни у кого на нашем рынке!

Кроссовер Jaecoo J7 приобрел новшества как по технике, так и по комплектации. Российские покупатели просили черный потолок? Получите! Не хватало телематики? Без проблем! Заодно поставили и встроенный видеорегистратор.
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