Девятиклассник вонзил нож в сверстника прямо на уроке: подробности

В Кушнаренковской гимназии Башкирии во время занятия между двумя девятиклассниками произошла ссора, после которой один из подростков применил нож, сообщает "Горобзор.
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