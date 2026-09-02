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Девятиклассник вонзил нож в сверстника прямо на уроке: подробности

Девятиклассник вонзил нож в сверстника прямо на уроке: подробности

В Кушнаренковской гимназии Башкирии во время занятия между двумя девятиклассниками произошла ссора, после которой один из подростков применил нож, сообщает "Горобзор.

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