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Вечерний Новосибирск

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Назван список документов для детей до 14 лет на выезд за границу

Назван список документов для детей до 14 лет на выезд за границу

Международными договорами РФ предусмотрена возможность использования несовершеннолетними гражданами Российской Федерации (в возрасте до 14 лет) для выезда из Российской Федерации в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию свидетельств о рождении (помимо заграничных паспортов).

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