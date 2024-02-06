Назван список документов для детей до 14 лет на выезд за границу

Международными договорами РФ предусмотрена возможность использования несовершеннолетними гражданами Российской Федерации (в возрасте до 14 лет) для выезда из Российской Федерации в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию свидетельств о рождении (помимо заграничных паспортов).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии