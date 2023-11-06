Уволился каждый третий: в Москве возникла нехватка водителей скорой помощиМосковская система здравоохранения столкнулась с массовыми увольнениями и нехваткой водителей скорой помощи, рассказал RTVI председатель столичного отраслевого профсоюза Виталий Лупырев.
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