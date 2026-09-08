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Белгородская область под ударом: 112 атак ВСУ и погибший мирный житель

Белгородская область под ударом: 112 атак ВСУ и погибший мирный житель

В Белгородской области в результате ударов ВСУ погиб мирный житель, ещё четверо получили ранения. Об этом врио губернатора Александр Шуваев утром 8 сентября сообщил в канале на платформе "Макс" .

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