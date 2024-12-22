Бывшего замминистра просвещения арестовали по делу о мошенничестве

Денис Грибов вместе с сообщниками могли похитить 54 млн рублей при реализации программы стажировок для педагогов Бывшего заместителя министра просвещения РФ Дениса Грибова задержали в московском аэропорту.
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