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Спички - не игрушка

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Что-то зачастил Абрамович в Россию. "Они готовят реванш. План по возврату в 90-е озвучен"

Что-то зачастил Абрамович в Россию. "Они готовят реванш. План по возврату в 90-е озвучен"

Бизнесмен Роман Абрамович был замечен на заседании попечительского совета Большого и Мариинского театров, которое прошло в Кремле 13 мая.

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Комментарии
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Александр Зиборов
Ходят СЛУХИ, что российских солдат учат ходить в бой с криками «За Абрамовича с его «Челси», дворцами, «боингом» и океанскими яхтами, за алюминиевого Дерипаску, за нефтяного Алекперова, за стального Усманова, за аммиачного Керимова, за Вексельберга с яйцами Фаберже!..
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3 час.
Александр Зиборов
Олигарх Роман Абрамович замешан во многих сомнительных аферах. Например, в возмутительном обмене боевиков запрещённого в России полка &quot;Азов&quot; (запрещённая на территории России террористическая организация) на украинского же олигарха Виктора Медведчука. Тогда Россия отпустила 215 человек, среди которых было 124 офицера-нациста, получив взамен только 55 своих бойцов. Абрамович спокойно ездил в Киев и столь же спокойно уезжал, никто его не тронул, хотя шла СВО. Он замешан в &quot;мирных&quot; переговорах в Стамбуле, после коих последовал уход российских войск с территории Киевской, Сумской, Черниговской и Николаевской области, с острова Змеиный. Причём статус Абрамовича был выше, чем у главы нашей делегации Мединского: &quot;прежде чем принять официальные делегации, формальный организатор переговоров Эрдоган пообщался именно с ним, в то время как обе делегации не удостоил даже рукопожатия&quot;. Следовательно, Абрамович представлял интересы кого-то более значимого, чем Россия и Украина, кого-то &quot;транснационального&quot;. Глобалистов? Никакие искусственные восторги по поводу &quot;жизни наших ценнее всего&quot; не могут прикрыть откровенно предательский характер этого &quot;договорняка&quot;. Ещё один проект Абрамовича - это пресловутая зерновая сделка. Мы по-прежнему не можем торговать удобрениями и зерном, зато украинский хлеб вывозится весьма активно, а взамен, очень вероятно, в трюмах кораблей завозится оружие, боеприпасы, топливо. Получаемые за это деньги зелёный режим тратит на войну с Россией. А посредничал с &quot;нашим друг Эрдоганом&quot; его кореш Абрамович… - https://prostopollitik.mirtesen.ru/blog/43653612386/V-chyom-sostoit-rol-bezhavshego-iz-Rossii-zadolgo-do-SVO-oligarh?utm_referrer=mirtesen.ru
В чём состоит роль бежавшего из России задолго до СВО олигарха Романа Абрамовича? Почему он замешан в сомнительных по своим итогам переговорах с киевским режимом?
ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ - МирТесен
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3 час.
Nikolay Kuchkov
Ему давно пора шить варежки  там, где их шил Ходорковский!!.
Ответить
2 час.
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