Ходят СЛУХИ, что российских солдат учат ходить в бой с криками «За Абрамовича с его «Челси», дворцами, «боингом» и океанскими яхтами, за алюминиевого Дерипаску, за нефтяного Алекперова, за стального Усманова, за аммиачного Керимова, за Вексельберга с яйцами Фаберже!..

Александр Зиборов

Олигарх Роман Абрамович замешан во многих сомнительных аферах. Например, в возмутительном обмене боевиков запрещённого в России полка "Азов" (запрещённая на территории России террористическая организация) на украинского же олигарха Виктора Медведчука. Тогда Россия отпустила 215 человек, среди которых было 124 офицера-нациста, получив взамен только 55 своих бойцов. Абрамович спокойно ездил в Киев и столь же спокойно уезжал, никто его не тронул, хотя шла СВО. Он замешан в "мирных" переговорах в Стамбуле, после коих последовал уход российских войск с территории Киевской, Сумской, Черниговской и Николаевской области, с острова Змеиный. Причём статус Абрамовича был выше, чем у главы нашей делегации Мединского: "прежде чем принять официальные делегации, формальный организатор переговоров Эрдоган пообщался именно с ним, в то время как обе делегации не удостоил даже рукопожатия". Следовательно, Абрамович представлял интересы кого-то более значимого, чем Россия и Украина, кого-то "транснационального". Глобалистов? Никакие искусственные восторги по поводу "жизни наших ценнее всего" не могут прикрыть откровенно предательский характер этого "договорняка". Ещё один проект Абрамовича - это пресловутая зерновая сделка. Мы по-прежнему не можем торговать удобрениями и зерном, зато украинский хлеб вывозится весьма активно, а взамен, очень вероятно, в трюмах кораблей завозится оружие, боеприпасы, топливо. Получаемые за это деньги зелёный режим тратит на войну с Россией. А посредничал с "нашим друг Эрдоганом" его кореш Абрамович… - https://prostopollitik.mirtesen.ru/blog/43653612386/V-chyom-sostoit-rol-bezhavshego-iz-Rossii-zadolgo-do-SVO-oligarh?utm_referrer=mirtesen.ru