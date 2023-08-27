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Тайриз Макси: «Меня с детства учили адаптироваться к любой ситуации. Забавно, что каждый год в «Филадельфии» что-то происходит»

Разыгрывающий «Филадельфии» Тайриз Макси считает, что команда способна бороться за чемпионство, даже если Джеймс Харден более не выйдет на паркет за «Сиксерс».

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