Обнаружен ранее неизвестный постковидный синдром!

Прадипта Гош, доктор медицинских наук в Медицинской школе Калифорнийского университета в Сан-Диего приняла участие в решении загадки нового постковидного синдрома, обнаруженного в Йоркшире, Великобритания.
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