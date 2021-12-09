Команда Семака впервые сыграла раскрепощенно, и все увидели на поле другой «Зенит», который поставил подножку «аристократам»

Футбол. Лига Чемпионов. Группа Н. 6-й тур«Зенит» - «Челси» - 3:3 «Зенит» под занавес группового этапа выдал свой лучший матч в нынешней Лиге чемпионов.
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