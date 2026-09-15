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В Ташкенте к следующему году создадут 200 тысяч рабочих мест - Мирзиёев

В Ташкенте к следующему году создадут 200 тысяч рабочих мест - Мирзиёев

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел совещание по вопросам повышения доходов населения и активизации работы с предпринимателями на примере Алмазарского района столицы.

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