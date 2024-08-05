В России перезапустили программу переселения из аварийного жилья

Власти России перезапустили программу переселения людей из ветхо-аварийного жилья. На оперативном совещании с вице-премьерами глава правительства РФ Михаил Мишустин уточнил, кто отметит новоселье в первую очередь.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии