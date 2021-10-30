Глава Росрыболовства Шестаков заявил, что дефицита красной икры перед Новым годом не будет

ВЕРОНА, 30 окт - РИА Новости. Объем вылова горбуши этого года позволяет с уверенностью сказать, что дефицита красной рыбы и икры в преддверии новогодних праздников в России не будет, но говорить о ценах на них пока преждевременно, заявил РИА Новости глава Росрыболовства Илья Шестаков в кулуарах Евразийского экономического форума.