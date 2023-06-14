Экс-главу уфимского штаба Навального Чанышеву приговорили к 7,5 года колонии

Суд приговорил бывшего руководителя штаба Навального в Уфе («Штабы Навального» признаны в РФ экстремистской организацией и запрещены) Лилию Чанышеву к 7,5 года колонии общего режима, сообщает РБК со ссылкой на ее адвоката Рамиля Гизатуллина.