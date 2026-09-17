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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ангелина Мельникова: «Приятно, что люди почти перестали путать нас с «художницами». Раньше мне постоянно задавали вопросы, что мне больше нравится – мяч или лента»

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова  рассказала, что ее дисциплину путают с художественной гимнастикой.

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