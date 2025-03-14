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В США работают над возвращением российских нефти и газа в Европу и Азию

В США работают над возвращением российских нефти и газа в Европу и Азию

Новую администрацию в Белом доме легко «подкупить» экономическими или бизнес-интересами. Прослойка политиков и лоббистов крупного капитала понимает международный язык финансовой заинтересованности с полуслова.

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