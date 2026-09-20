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Избирком: "Единая Россия" набирает 67,09% на выборах в заксобрание Камчатки

Избирком: "Единая Россия" набирает 67,09% на выборах в заксобрание Камчатки

Партия «Единая Россия» после подсчета 3,09% протоколов лидирует на выборах депутатов законодательного собрания Камчатского края с 67,09% голосов.

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