Избирком: "Единая Россия" набирает 67,09% на выборах в заксобрание Камчатки

Партия «Единая Россия» после подсчета 3,09% протоколов лидирует на выборах депутатов законодательного собрания Камчатского края с 67,09% голосов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Путин: Россия уде...
- SI Пудовкин: юристы ...
- Захарова обвинила...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым