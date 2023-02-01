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Роналду поздравил лучшего бомбардира «Аль-Насра» Талиску с днем рождения

Роналду поздравил лучшего бомбардира «Аль-Насра» Талиску с днем рождения

Криштиану Роналду поздравил партнера по «Аль-Насру» Талиску с днем рождения. «Поздравляю, партнер! » – написал Роналду в твиттере на португальском языке.

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