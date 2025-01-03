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Зеленский отдал приказ к февралю остановить наступление России

Зеленский отдал приказ к февралю остановить наступление России

Наступление российской армии должно быть остановлено в течение месяца. Об этом в интервью для пропагандистского телемарафона «Единые новости», обслуживающего киевский режим, заявил экс-президент Украины Владимир Зеленский (срок полномочий истек весной прошлого года), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментарии
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ЛЛ
Людмила Лепаева
Он не обкуренный
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Ф
Фил
Он обдолбанный.
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