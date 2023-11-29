Экс-разведчик Риттер: США уже признали превосходство РФ в ядерной сфере

Соединенным Штатам придется принять факт превосходства России в ядерной сфере, иначе они вступят в бессмысленную гонку вооружений, в которой им не победить, заявил бывший военный разведчик США Скотт Риттер в аналитической статье для Consortium News.
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