Роспотребнадзор контролирует рост метапневмовируса в Китае

Роспотребнадзор сообщает о напряженной ситуации в Китае с увеличением случаев метапневмовируса. Российские службы активно следят за развитием событий и обеспечивают контроль, чтобы предотвратить возможные риски для здоровья населения.
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